Fenerbahçe, Sturm Graz\'ı 2-0 Yendi

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayan mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çaldı. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Ian Hussin ve Neil Davies üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Sturm Graz ise "Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Wlodarczyk, Jatta" 11'iyle sahada yer aldı.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9'uncu dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında kaleye sırtı dönük topla buluşan Talisca'nın soluna aldıktan sonra sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-0. 24'üncü dakikada Greenwood'un soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. 45'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanan Asensio, pasını ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Greenwood'a verdi. Greenwood'un topu kontrol ettikten sonra sert şutunda top sağ taraftan ağlarla buluştu: 2-0. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

59'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Asensio'nun pasıyla buluşan Greenwood'un şutunda top kalecide kaldı. 67'nci dakikada orta sahadaki Asensio'nun pasıyla ceza sahası yuvarlağının yakınında buluşan Talisca'nın kontrol ettikten sonra şutunda kaleci Khudyakov, topu kornere çeldi. 70'inci dakikada ceza sahasındaki karambolün ardından Weiper'in röveşatasında top yandan auta çıktı. Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu maçın rövanşı 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz'ın ev sahipliğinde oynanacak.

İRFAN CAN KAHVECİ 1 DAKİKA GEÇ OYUNA DAHİL OLDU

Yeni kural gereği oyuncu değişikliği esnasında Marco Asensio, 10 saniyeden uzun sürede sahadan çıktığı için İrfan Can Kahveci 1 dakika gecikmeli olarak oyuna dahil oldu.

OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi. Oosterwolde, 30'uncu dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.

BAKAN BAK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı konuk ettiği maçı yerinden takip etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelen Bakan Bak maçı protokol tribününden izledi.