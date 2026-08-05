Salah Trabzon\'a Geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah bugün akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldi.

Mısırlı yıldızın şehre gelişinde karşılamak üzere binlerce taraftar Trabzon Havalimanı'na akın ederken, bordo-mavili taraftarlar kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Muhammed Salah, havalimanı VIP salonu bölümünden taraftarların bulunduğu bölüme giderek onlarla buluştu. Ardından Muhammet Salah, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Gördüğü ilgi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Mısırlı oyuncu, "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağım" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise taraftarlara teşekkür ederek "Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi" ifadelerini kullandı.