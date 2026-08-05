Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

Afyon'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Nesine 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.

Yeni sezon hazirliklarini Afyon'da devam eden Elazığspor, hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Zafer Stadyumu'nda oynanan maça Elazığspor; Yusuf Ayaz, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Onur Eriş, Emir Alagöz, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Barış Ekincier, Mert Örnek ve Kemal Rüzgar onbiriyle başladı.

Elazığspor maçın ilk yarısını 10. dakikada Feyyaz Belen ve 21. dakikada Barış Ekincier'in golleriyle 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Elazığspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlı ekip Afyon'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.