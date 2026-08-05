Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Son Dakika
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Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1
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Afyon'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Elazığspor, ilk hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-beyazlı ekip, Zafer Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

Afyon'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Nesine 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.

Yeni sezon hazirliklarini Afyon'da devam eden Elazığspor, hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Zafer Stadyumu'nda oynanan maça Elazığspor; Yusuf Ayaz, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Onur Eriş, Emir Alagöz, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Barış Ekincier, Mert Örnek ve Kemal Rüzgar onbiriyle başladı.

Elazığspor maçın ilk yarısını 10. dakikada Feyyaz Belen ve 21. dakikada Barış Ekincier'in golleriyle 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Elazığspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlı ekip Afyon'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Elazığ, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık Maçı: Elazığspor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Son Dakika
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