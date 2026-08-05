Kılıçdaroğlu\'ndan Spor Politikaları Değerlendirmesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin spor politikalarına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere CHP Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, CHP Genel Merkezi'nde CHP Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Spor Kurulu Başkanı Savaş Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya bir süre katılan Kılıçdaroğlu, kurulun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hazırladığı projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Sporun yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gençleri sağlıklı yaşamla buluşturan ve fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir kamu politikası alanı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sporun karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunlara ilişkin değerlendirmelerini kurul üyeleriyle paylaştı.

CHP Spor Kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunum yaparak, sporun her yaş grubuna ulaşmasını hedefleyen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, 2016 yılında kendi talimatıyla kurulan CHP Spor Kurulu'nun geçen süre içinde önemli bir birikim oluşturduğunu belirterek, spor alanında toplumsal yararı önceleyen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Gençlerin sporla buluşmasının yalnızca sportif başarı açısından değil, sağlıklı nesillerin yetişmesi bakımından da büyük önem taşıdığını kaydeden Kılıçdaroğlu, kurulun yeni dönem projelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.