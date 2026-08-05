Kadıköy\'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ve Mason Greenwood kaydetti.

TALİSCA YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe karşılaşmaya hızlı başlarken 10. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı yıldız, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Talisca, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe formasıyla çıktığı üçüncü maçta üçüncü golünü kaydetti.

GREENWOOD İLK 11'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görev yaptığı maçta golle tanıştı. 45. dakikada Asensio'nun kullandığı korner sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood, yakın direğe yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE AVANTAJI KAPTI

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca mücadele 2-0 sona erdi. Fenerbahçe, bu sonuçla 11 Ağustos'taki rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

OOSTERWOLDE GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmanın 28. dakikasında Jayden Oosterwolde, herhangi bir müdahale olmadan yerde kaldı. Sakatlığı nedeniyle gözyaşlarını tutamayan futbolcu sedyeyle sahadan çıkarılırken yerine Archie Brown dahil oldu.

KANTE BU SEZON İLK KEZ OYNADI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante, bu sezon ilk kez forma giydi. Bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Sturm Graz karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

MURIQI YILLAR SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi de uzun bir aranın ardından sarı-lacivertli formayla resmi maç kadrosunda yer aldı. Sakatlığını atlatan Muriqi, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü Avusturya'daki Merkur Arena'da oynanacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.