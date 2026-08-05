Gençlerbirliği Çorum FK ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği Çorum FK ile Berabere Kaldı

Gençlerbirliği Çorum FK ile Berabere Kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Çorum FK ile hazırlık maçında 0-0 sona erdi ve kampı tamamladı.

Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki yeni sezon kampını bugün oynadığı Çorum FK maçıyla tamamlayan başkent ekibi, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Hazırlık etabını noktalamasının ardından 3 günlük izin yapacak olan Gençlerbirliği, 9 Ağustos'ta Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeniden toplanacak. Kırmızı-karalar, ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Kevin Rodrigues, Peter Etebo, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita

Yedekler: Hasan Oğul, Emir Arslan, Hamza Aydar, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Moussa Kyabou, Göktuğ Erdem, Seyfi Toprak Kıskanç, Arda Çağan Çelik, Prince Martor, Furkan Ayaz Özcan, Erk Arda Arslan

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Sedar Saatçı, Smolcic, Adrei Borza, Ravadani, Ahmed Ildız, Alfredo Fredy, Serdar Gürler, Emircan Gürlük, Thiam Mane Baba

Yedekler: Erhan Erentürk, Alihan Duloğlu, Hüseyin Bulut, Sinan Osmanoğlu, Alexandre Penetra, Arda Hilmi Şengül, Furkan Çetinkaya, Atakan Akkaynak, Kenan Fakılı, Hassan Abdulkarem, Hasan Emre Yeşilyurt, Hasan Ege Akdoğan, Gökalp Özdemir

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Çorum FK ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
18:45
Özgür Özel’den ’çerçeve yasa’ya ilk yorum: Meselenin ruhuna aykırı
Özgür Özel'den 'çerçeve yasa'ya ilk yorum: Meselenin ruhuna aykırı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 20:43:13. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Çorum FK ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.