Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu'da Kamp Yapıyor
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da çift antrenmanla sürdürüyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Isınma koşusuyla başlayan idmanlarda pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Kaynak: AA
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