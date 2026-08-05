Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu'da Kamp Yapıyor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu\'da Kamp Yapıyor
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da çift antrenmanla sürdürüyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma koşusuyla başlayan idmanlarda pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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