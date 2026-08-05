Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı UEFA\'da Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonuna UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle başladı.

Geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki ilk sınavını UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda verdi.

Mini turnuva formatında düzenlenen organizasyonun 5. Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv, Belçika ekibi OH Leuven ve Sırbistan temsilcisi ZFK TSC Backa Topola ile eşleşen kadın Futbol Takımımız, tarihindeki ilk UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Belçika'nın Leuven kentindeki Den Dreef Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanan yarı final mücadelesinde Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa maçını galibiyetle tamamladı ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 42. dakikada Ece Türkoğlu, 67. dakikada Maria Alves kaydetti. Ukrayna ekibinin tek golünü ise 15. dakikada Hiryn attı.