Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı - Son Dakika
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Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

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Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği öne sürüldü. Nijeryalı golcünün ise 45 numaranın kendisine uğur getirdiğini belirterek teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir forma detayı ortaya çıktı. İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'nin ardından boşalan 9 numaralı formayı Nijeryalı yıldıza teklif etti. Ancak Osimhen'in bu öneriyi kabul etmediği öne sürüldü.

9 NUMARAYI REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, üzerinde "9-Osimhen" yazılı formayı hazırlayarak yıldız golcüye sundu. Osimhen'in ise bu teklifi geri çevirerek yeni sezonda da 45 numaralı formayı giymek istediğini yönetime ilettiği belirtildi.

"45 NUMARA BANA UĞURLU GELDİ"

Haberde, Osimhen'in yönetime, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum." dediği aktarıldı. Galatasaray yönetiminin de Nijeryalı yıldızın kararına saygı gösterdiği ifade edildi.

KAPTANLIK İHTİMALİ

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un, yeni sezonda Victor Osimhen'e kaptanlık görevi vermeyi planladığı öne sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı maçlarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

45 NUMARANIN ANLAMI

Victor Osimhen, 45 numaralı formayı ilk olarak Charleroi'de giydi. Nijeryalı golcü, Belçika ekibinde attığı 20 golle Avrupa'daki çıkışını yakaladı.

Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı giyen yıldız futbolcu, Galatasaray'da yeniden 45 numaraya döndü ve sarı-kırmızılı formayla geride kalan sezonda 37 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eko Set Eko Set:
    Galatasaray'da bu firma bana uğurlu geldi. Bunu haber yapmanın bir anlamı varmı? Başlığa gizemli bir sebebi varmis gibi süs veriyonuz.. kesin basit birşeydir diye düşündüm ve bunu yazmak için girdim öyleymiş!? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı - Son Dakika
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