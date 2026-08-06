İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı - Son Dakika
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İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı

İsmail Kartal, \'\'Dün gece özel bir toplantı yaptık\'\' diyerek açıkladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 mağlup etti. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık. Oyuncularımın geri bildirimleri oldu. Kendileriyle konuştuk ne düşünüyorlar, bu oyun nereye gidiyorlar diye. Güzel geri bildirimleri oldu. Oyunumuzla ilgili toplantılar yaptık. Bunların adım adım ortaya çıkması bizi mutlu ediyor'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyetten dolayı oyuncularını ve ekibini tebrik etti.

''3 YA DA 4 OLABİLİRDİ''

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Ekip olarak bu maça iyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Antrenmanlarda kendi oyunumuzu oynamamız için her geçen gün daha iyi uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Neyi çalıştıysak oyuncuların bunu sahada ortaya koyması, bu şekilde maçı kazanmamız bizleri çok memnun etti. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu akşam 2-0 kazandık 3 ya da 4 olabilirdi ve neredeyse hiç pozisyon vermedik." diye konuştu.

İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı

''DÜN GECE ÖZEL BİR TOPLANTI YAPTIK''

Şampiyonlar Ligi seviyesinin zor olduğunu ve ikinci maçta aynı ciddiyetle sahada olacaklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Rövanşa 0-0 gibi giderek iyi futbolla bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımıza maçın başından sonuna kadar desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Gelişiyoruz, daha yolumuz var. Oyuncularım istekli, yapacaklarımızı görebiliyorum. Oyuncularımla gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Dün gece özel bir toplantı yaptık. Oyuncularımın geri bildirimleri oldu. Kendileriyle konuştuk ne düşünüyorlar, bu oyun nereye gidiyorlar diye. Güzel geri bildirimleri oldu. Oyunumuzla ilgili toplantılar yaptık. Bunların adım adım ortaya çıkması bizi mutlu ediyor."

İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı

GREENWOOD VE KANTE İÇİN AÇIKLAMA

Kartal, Greenwood ve Kante'nin performansına ilişkin şöyle konuştu:

"Greenwood'un kalitesini tartışmaya gerek yok. Bu konuda başkanımıza yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu transfer büyük mücadeleyle gerçekleşti. Kendisi çok çalışıyor ne söylersek hepsini yerine getiriyor ve çok alçakgönüllü. Fizik olarak bugün 70'lere geldik. Bir dahaki maçta tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Adım adım ilerliyoruz. 1 hafta sonra yüzde yüze yakın hazır olacağını düşünüyorum. Kante yeni geldi ama kısa zaman da olsa akıllı bir oyuncu. Çalışmayı seven bir oyuncu, o pozisyonu nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Bizim oyunumuzun bir parçası olacağını gördük. Bu rakibe göre kendisine görev verdik. Yüzde yüz hazır olduğunu söyledi. Bunu antrenmanda bize gösterdiği için kendisine ilk 11'de şans verdik. Onun da gelişime ihtiyacı var, yükseleceğini düşünüyorum."

İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı

''DEVRE ARASINDA KENDİSİYLE KONUŞTUM''

Sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin durumunu yarın öğreneceklerini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kerem bizim için çok önemli oyuncu. İlk devre birkaç top kaybı yaptı iyi niyetiyle. Devre arası kendisiyle konuştum. Biraz daha topa sahip olman lazım, orta sahaya baskılarda yardım etmen lazım dedim. Çok çizgide kalıyorsun dedim. İkinci yarı bunları yaptı. Özverili mücadele etti. Onu da tebrik ederim."

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Sturm Graz, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı - Son Dakika

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