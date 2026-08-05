Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla açılışı yaptı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz’ı 2-0 mağlup etti.

GREENWOOD'DAN SİFTAH

Sarı-lacivertli ilk kez 11’de sahaya çıkan Greenwood için de maç farklı bir anlam taşıdı. İngiliz futbolcu, 45. dakikada sağ taraftan Asensio’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan 25 yaşındaki oyuncu, yakın direğe yaptığı sert vuruşla ağları buldu. Mason Greenwood, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI

İngiliz futbolcu, 69. dakikada oyundan çıkarak yerini Fred’e bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar Greenwood'u oyundan çıktığı anlarda ayakta alkışladı.