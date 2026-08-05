Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
MAÇ SAAT 21.00'DE
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.
EDERSON YİNE YEDEK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Gornik Zabrze maçının ardından Sturm Graz karşılaşmasına da yedek kulübesinde başlıyor.
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