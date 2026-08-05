Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe\'nin Sturm Graz maçı 11\'i belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.

EDERSON YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Gornik Zabrze maçının ardından Sturm Graz karşılaşmasına da yedek kulübesinde başlıyor. 

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
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