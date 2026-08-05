Boluspor’dan savunmaya 4 transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncuları Ali Çırak, Kevin Cuesta, Bartu Göçmen ve Furkan Metin'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı kulüp, savunma hattını 4 transferle güçlendirdi. Boluspor, Ali Çırak, Kevin Cuesta ve Bartu Göçmen ile sözleşme imzalarken, Furkan Metin'i Sarıyer'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Ali Çırak ile sözleşme imzalandı

Almanya'nın Ahlen kentinde 4 Şubat 2001 tarihinde doğan Ali Çırak, Rot Weiss Ahlen, VfL Bochum ve Arminia Bielefeld altyapılarında futbol eğitimi aldı. Almanya'da çeşitli takımlarda forma giyen Çırak, 2024 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Daha sonra Orduspor 1967'de görev yapan 1,96 metre boyundaki sol ayaklı stoper, savunmanın farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.

Kevin Cuesta kadroya katıldı

Kolombiya'nın Quibd kentinde 16 Nisan 2000 tarihinde doğan Kevin Cuesta; Llaneros, Patriotas, Bogot FC, Atletico Bucaramanga, Independiente Santa Fe ve Once Caldas formalarını giydi. Stoper olarak görev yapan Cuesta, Atletico Bucaramanga ile 2024, Independiente Santa Fe ile 2025 yılında Kolombiya şampiyonluğu yaşadı. Copa Libertadores'te de forma giyen Cuesta, son olarak Once Caldas ile Copa Sudamericana'da çeyrek finale yükseldi.

Bartu Göçmen ile anlaşma sağlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1 Ocak 2003 tarihinde doğan Bartu Göçmen, Eskişehirspor altyapısında yetişti. Genç yaşta A takım kadrosuna yükselen Göçmen, 2021 yılında profesyonel oldu. Eskişehirspor'un ardından Afyonspor ve Manisa FK'da oynayan 1,93 metre boyundaki stoper, 2024-2025 sezonunda ligde 31 karşılaşmada görev yaptı.

Furkan Metin sezon sonuna kadar kiralandı

Boluspor, Sarıyer forması giyen Furkan Metin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 Mayıs 2002 tarihinde doğan Metin, futbola Altınordu altyapısında başladı ve 17 yaşında profesyonel oldu. Altınordu'nun ardından Karacabey Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor'da forma giyen sağ bek, Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yaptı.