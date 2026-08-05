Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar futbol turnuvasında ter döktü - Son Dakika
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Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar futbol turnuvasında ter döktü

Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar futbol turnuvasında ter döktü
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Çorum'da İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF iş birliğiyle yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenlendi. 20 takımın katıldığı turnuvada çocuklar hem spor yaptı hem dostluk ve takım ruhu kazandı. Finalde dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Çorum'da yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olabilmek için ter döktü.

Çorum İl Müftülüğü, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi. Yaz tatilin de Kur'an kurslarında eğitim alan çocukları spora yönlendirmek ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya kent genelindeki 20 camide eğitim gören çocuklar ile ve Gençlik Merkezi futbol takımları katıldı. Turnuvaya katılan çocuklar şampiyon olabilmek için yeşil sahada ter döktü. Final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül törenine Çorum Gençlik Spor ve İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum İl Müftlüğü Din Hizmetleri Sorumlusu Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Şaban Piyan da katıldı.

Ödül törenine konuşan Çorum Gençlik Spor ve İl Müdürü Mustafa Demirkıran, "Çocuklarımız hem derslerine devam ettiler hem de boş zamanlarda sporla buluşmuş oldular. Bugün de finallerini yaptık. Çocuklarımız kupalarını, madalyalarını alacaklar. Temel amacımız bu çocuklarımızı akademik başarılarına katkı sunmak, boş zamanlarını kaliteli bir şekilde spor salonlarında, spor tesislerinde değerlendirlerini sağlamak. Bu tür organizasyonları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"20 takım halinde yarıştılar"

Çorum İl Müftlüğü Din Hizmetleri Sorumlusu Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç da, "Burada 8 yaşından 16 yaşına kadar yaş grubundaki öğrencilerimiz 20 takım halinde yarıştılar. Bugün final maçları oldu. Yaz Kur'an kurslarında sadece Kur'an-ı Kerim, din eğitim verilmiyor. bu Futbol turnuvası, spor müsabakası vesilesiyle çocuklarımıza takım ruhunu aşılamak, paylaşma, dostluk, kardeşlik duygularını aşılamak, dayanışmayı ve centilmenliği öğretmeyi hedefliyoruz. Bunu da bu turnuvalarda gördüğümüz kadarıyla gerçekleştirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Turnuvaya katılan çocuklardan Kerem Kara, şampiyon olmanın sevincini yaşadığını dile getirerek, "Gayet iyiydi. Maçlarımızda güzel şeyler başardık, güzel skorlar elde ettik ve finale kadar gelebildik, bugün de birinci olduk" şeklinde ifade etti.

Kur'an kursu öğrencisi Eymen Basar de, "Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Kur'an öğreniyorum. Maç sürecimiz iyiydi ama biraz aksilikler oldu. 3'üncü olarak turnuvayı bitirdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar futbol turnuvasında ter döktü - Son Dakika

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