Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 Yendi

Fenerbahçe, Sturm Graz\'ı 2-0 Yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Greenwood'un, Asensio ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Khudiakov'da kaldı.

60. dakikada Skriniar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Khudiakov, eşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Talisca'nın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa bu kez Kerem Aktürkoğlu kafa vurdu ancak top üstten auta çıktı. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırdı.

68. dakikada sağ taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Ake'nin kafa vuruşunun ardından altıpasın sağ tarafında topu önünde bulan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Khudiakov meşin yuvarlağı kurtardı.

90+1. dakikada Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta defans tehlikeyi önledi.

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 85), Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde (Archie Brown dk. 30), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood (Fred dk. 68), Marco Asensio (İrfan Can Kahveci dk. 68), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 85), Anderson Talisca

Yedekler: Ederson, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl (Beganovic dk. 87), Weinhandl (Fosso dk. 64), Stankovic, Seidl (Mamageishvili dk. 64), Jatta (Weiper dk. 64), Wlodarczyk (Kayombo dk. 46)

Yedekler: Helac, Wiener-Pucher, Petrovic, Malic, Balbo, Koller, Halwachs

Teknik Direktör: Fabio Ingolitsch

Goller: Anderson Talisca (dk. 10), Mason Greenwood (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Stankovic, Heil, Kayombo (Sturm Graz)

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
150 kilometre hızla gelip ATV’yi biçti Sürücü feci şekilde can verdi 150 kilometre hızla gelip ATV'yi biçti! Sürücü feci şekilde can verdi
Hacıyev’den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir Hacıyev'den sert çıkış: Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalayanlar haindir
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran’ı çok sert vuracağız Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın Polis ekipleri harekete geçti Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Tatili kabusa döndü Fenomen isim maymun saldırısına uğradı Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı
Gazze’de yürek yakan görüntü 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

22:57
Kadıköy’de resital Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe yıldızlarıyla tura göz kırptı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
20:46
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 23:16:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.