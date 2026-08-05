Fenerbahçe, Sturm Graz\'ı 2-0 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Greenwood'un, Asensio ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Khudiakov'da kaldı.

60. dakikada Skriniar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Khudiakov, eşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Talisca'nın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa bu kez Kerem Aktürkoğlu kafa vurdu ancak top üstten auta çıktı. Yardımcı hakem, Kerem'e gelen son pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırdı.

68. dakikada sağ taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Ake'nin kafa vuruşunun ardından altıpasın sağ tarafında topu önünde bulan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Khudiakov meşin yuvarlağı kurtardı.

90+1. dakikada Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta defans tehlikeyi önledi.

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 85), Milan Skriniar, Nathan Ake, Jayden Oosterwolde (Archie Brown dk. 30), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood (Fred dk. 68), Marco Asensio (İrfan Can Kahveci dk. 68), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 85), Anderson Talisca

Yedekler: Ederson, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl (Beganovic dk. 87), Weinhandl (Fosso dk. 64), Stankovic, Seidl (Mamageishvili dk. 64), Jatta (Weiper dk. 64), Wlodarczyk (Kayombo dk. 46)

Yedekler: Helac, Wiener-Pucher, Petrovic, Malic, Balbo, Koller, Halwachs

Teknik Direktör: Fabio Ingolitsch

Goller: Anderson Talisca (dk. 10), Mason Greenwood (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Stankovic, Heil, Kayombo (Sturm Graz)