Infantino Hatalarını Kabul Etti - Son Dakika
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Infantino Hatalarını Kabul Etti

Infantino Hatalarını Kabul Etti
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FIFA Başkanı Infantino, turnuvaların yatırımcılara açılmasında hatalar yaptığını kabul etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planları sırasında hatalar yaptığını kabul etti ve özür diledi.Infantino, Fas'ta yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı.Rabat'taki bu toplantının bitiminden dört saat sonra Infantino'ya destek açıklaması yapıldı.Son kriz sırasında UEFA'dan Infantino'ya olan güvenin kaybedildiği açıklaması yapılmıştı.Gianni Infantino FIFA'ya bağlı 211 üye federasyona bir mektup göndererek, hataları nedeniyle "içtenlikle özür dilediğini" kaydetti.Mektupta, "bunların bir daha yaşanmayacağına dair" taahhütte de bulundu.Infantino, erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları da dahil olmak üzere FIFA turnuvalarına özel yatırım yapılmasını öngören bir teklifi desteklemeleri halinde FIFA'nın 211 üye federasyonuna 40 milyon dolar teklif etmişti.The Times gazetesi, Infantino'nun planına ilişkin haberi 28 Temmuz'da duyurmuştu.Mektupta, teklifin basına sızmasının ardından da hatalar yapıldığı kabul edildi ancak kurumun "adını ve itibarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı" kaydedildi.FIFA, Times gazetesinde yer alan ve Infantino'nun, desteği karşılığında Fas'a 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma sözü verdiğini öne süren bir haberi yalanlamıştı.FIFA, söz konusu iddianın "asılsız ve yanıltıcı" olduğunu savundu.İspanya ve Portekiz'in de ev sahipliği yapacağı turnuvanın finalinin nerede oynanacağına dair kararın ise "zamanı geldiğinde" verileceğini ifade etti.On yıldır FIFA başkanlığı yapan Infantino 2019 ve 2023'te rakipsiz şekilde yeniden seçildi. Eğer biri onunla başkanlık için yarışmak istiyorsa adaylığını açıklamak için son tarih 18 Kasım olacak.FIFA başkanlık seçiminin Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanıyor.Infantino bu seçim için adaylığını açıklayan tek isim olmaya devam etse de yerini alabilecek bazı isimler konuşuluyor.Avrupa Kulüpler Birliği'nin başkanı olan Paris St-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi bu isimlerden biri.Diğeri ise Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim El Halife olabilir.Kanada Futbol Federasyonu'nun eski başkanı olan mevcut CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de güçlü isimler arasında gösteriliyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Infantino Hatalarını Kabul Etti - Son Dakika

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