Silivri'de fırtına: Metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı - Son Dakika
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Silivri'de fırtına: Metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

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Silivri\'de fırtına: Metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı
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Silivri\'de fırtına: Metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı
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Sabah saatlerinde şiddeti artan lodos, Marmara Denizi kıyısındaki Silivri Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Kıyıda bağlı duran balıkçı teknelerinin bir kısmı su aldı ve battı. Dalgaların zaman zaman sahili aştığı bölgede denizin kıyıya taşıdığı atıklar da kirliliğe yol açtı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Silivri Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Bazı balıkçı tekneleri su alarak battı.

SAHİL BOYUNCA SU TAŞKINLARI

İstanbul'da dünden beri etkili olan, bu sabah saatlerinde ise etkisini artıran lodos nedeniyle Silivri Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Özellikle sahil kesiminde etkisini gösteren fırtına, denizde hareketliliğe neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, sahil boyunca zaman zaman su taşkınları yaşandı.

BALIKÇI TEKNELERİ SUYA GÖMÜLDÜ

Fırtınanın etkisiyle Silivri Sahili'nde bağlı bulunan bazı balıkçı tekneleri su aldı. Su alan teknelerden bazılarının battığı görüldü. Teknelerin bulunduğu bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz suyu hareketliliği artarken, kıyı kesimlerinde de deniz kirliliği oluştu. Sahilde biriken atıklar ve denizin taşıdığı çeşitli maddeler kıyı şeridinde kirliliğe neden oldu.

Kaynak: DHA
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