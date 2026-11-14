Marmara\'daki kırmızı yosunlar Tekirdağ\'da lodosla kıyıya sürüklendi

SAHİL KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki kırmızı yosunlar kıyıya sürüklendi. Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yoğunlaşan kırmızı yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka oluşturup, kırmızı renge boyadı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı boyunca oluşan kırmızı görüntü ile karşılaştı. Vatandaşlar, kıyıya vuran yosunların biriktiği bölgelerden çevreye kötü kokular yayıldığını söyledi.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,