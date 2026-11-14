Marmara\'daki kırmızı yosunlar Tekirdağ\'da lodosla kıyıya sürüklendi

Marmara'daki kırmızı yosunlar Tekirdağ'da lodosla kıyıya sürüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'ndeki kırmızı yosunlar, Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodosun etkisiyle kıyıya sürüklendi. Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan yosunlar kalın tabaka oluşturup kırmızı renge boyadı; vatandaşlar birikintilerden kötü koku geldiğini belirtti.
SAHİL KIRMIZI RENGE BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki kırmızı yosunlar kıyıya sürüklendi. Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yoğunlaşan kırmızı yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka oluşturup, kırmızı renge boyadı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı boyunca oluşan kırmızı görüntü ile karşılaştı. Vatandaşlar, kıyıya vuran yosunların biriktiği bölgelerden çevreye kötü kokular yayıldığını söyledi.
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: DHA
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