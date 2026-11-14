Antalya'daki COP31'de Marmara'daki müsilaj tahribatı görüntülerle aktarıldı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de Marmara'daki müsilaj tahribatı görüntülerle aktarıldı

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Antalya\'daki COP31\'de Marmara\'daki müsilaj tahribatı görüntülerle aktarıldı
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Antalya'da düzenlenen COP31'de Cemre Vakfı standında sergilenen görüntülerle Marmara Denizi'ndeki müsilaj tahribatı ziyaretçilere aktarıldı. Prof. Dr. Mustafa Sarı, kirliliğin azaltılmaması halinde müsilajın yüzey altında etkisini sürdüreceğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Cemre Vakfı standında sergilenen görüntüler Marmara Denizi'ndeki müsilajın yol açtığı tahribatı gözler önüne serdi.

Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu COP31 devam ediyor.

COP31 kapsamında iklim değişikliğinin etkileri bütün yönleriyle tartışılıp çözüm önerileri gündeme getiriliyor. Cemre Vakfının standında sergilenen görüntülerde de Marmara Denizi'ndeki müsilajın yol açtığı tahribat gösterildi.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın yaptığı çalışmalardan derlenen görüntüler ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Sarı AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliğinin en büyük etkisinin denizlerde gözüktüğünü söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının yükseldiğine dikkati çeken Sarı, "Şimdilik bunu durduramıyoruz. Diğer tarafta Marmara Denizi'nin ikili su yapısı müsilajın oluşması için en önemli tetikçilerden birisi oluyor. Marmara ikili bir su yapısına sahip. Üstten Karadeniz'in az tuzlu suları kuzeyden güneye doğru akıyor boğazlar aracılığıyla. Bu da müsilaj oluşumunu kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, Marmara Denizi çevresinde Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birinin yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye endüstrisinin yüzde 60'ı Marmara Denizi'nin çevresinde. Bu kadar yoğun kentleşme, bu kadar yoğun sanayileşme doğal olarak korkunç bir baskı meydana getiriyor. Ne yazık ki atıkları doğru düzgün arıtamadan denize boca ediyoruz. Deniz suyu sıcaklıkları yükseldikçe ve Marmara Denizi'nin bu ikili su yapısı iklimin de etkisiyle tetiklendikçe müsilaj oluşmaya devam edecek. Kirliliği azaltmamız lazım. Her türlü kirliliği durdurduğumuzda Marmara için müsilajsız günler yakın demek. Kirliliği azaltmadığımız sürece müsilaj yüzeyde gözükmese de yüzeyin altında ne yazık ki etkisini sürdürecek."

"COP31'den deniz ve okyanuslara dair çok büyük beklentilerimiz var"

COP31'de 10 temadan birisinin deniz ve okyanuslar olmasının çok sevindirici olduğunu belirten Sarı, "Çünkü iklim değişikliğini durdurmak istiyorsak, iklim değişikliğine karşı bir eylemde bulunmak istiyorsak bunu yapacağımız yer deniz ve okyanuslar. COP31'den deniz ve okyanuslara dair çok büyük beklentilerimiz var. Deniz ve okyanuslara dair çok sayıda etkinlik var. Bundan memnuniyet duyuyorum. Dün İzmit Körfezi'ni konuştuk. Yani çok çok kalabalıktı. Oturanların üç katı kadar insan ayakta bunu izlemeye çalıştı." ifadesini kullandı.

Denizlerin korunması için bireysel tüketim alışkanlıkları değiştirilmeli

Müsilajla mücadelede kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yanı sıra bireylere de sorumluluk düştüğünü belirten Sarı, günlük yaşamda kullanılan temizlik ürünlerinin ve atık yağların deniz kirliliğine etkisine dikkati çekti.

Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesinin bir milyon litre deniz suyunu kirletebildiğini, fazla miktarda çamaşır suyu kullanımının da deniz ekosistemine zarar verdiğini ifade eden Sarı, bireysel tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemini vurguladı.

Sarı, Marmara Denizi'nin korunması için belediyelerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, kirliliğin azaltılmasıyla müsilajın önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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