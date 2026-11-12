Şiddetli lodos Marmara'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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Şiddetli lodos Marmara'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferleri iptal etti

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Şiddetli lodos Marmara\'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları\'nda bazı seferleri iptal etti
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Şiddetli lodos Marmara\'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları\'nda bazı seferleri iptal etti
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Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos, İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferlerin iptaline yol açtı. Şehir Hatları'nda bazı hatlardaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak, İDO ve BUDO'da da belirli saatlerdeki seferler iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinde iptalleri de beraberinde getirdi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilerken, deniz seferlerin de aksamalar yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatlarında iptaller oluştu.

İDO'de olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi; Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.00 seferi iptal edildi.

Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'da ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şiddetli lodos Marmara'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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