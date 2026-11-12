AKOM İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı, lodos saatte 90 kilometre hıza ulaşacak

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisi altına girdiğini duyurdu. AKOM verileri doğrultusunda İstanbul için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen lodosun, Cuma günü erken saatlerde kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve saatteki hızının 90 kilometreye ulaşacağı öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre; güneyli yönlerden (lodos) esen rüzgarın bugün öğleye doğru şiddetini artırarak 30–65 kilometre saat hızla etkili olacağı, cuma günü erken saatlerden (03.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60-90 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşullarının cumartesi günü öğle saatlerine (13.00) kadar devam etmesi bekleniyor.

İBB'DEN TEDBİR ÇAĞRISI

Lodos fırtınasının neden olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kıyı seli ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı İBB ekipleri teyakkuza geçirildi. İBB, İstanbulluları da fırtına süresince oluşabilecek çatı uçması, gaz zehirlenmesi ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.