Kuvvetli lodos Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatırken 7 gemi demirledi - Son Dakika
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Kuvvetli lodos Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatırken 7 gemi demirledi

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Kuvvetli lodos Tekirdağ\'da deniz ulaşımını aksatırken 7 gemi demirledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısı sonrası Tekirdağ'da etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamaya yol açtı. Balıkçılar teknelerini barınaklara çekerken 7 gemi Tekirdağ açıklarında demirledi ve lodosun yarın dinmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'ndeki kuvvetli lodos nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi bulan lodosun etkisini yitirmesini beklemeye başladı.

Lodos nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan 7 gemi, Tekirdağ açıklarında demirledi. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuvvetli lodos Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatırken 7 gemi demirledi - Son Dakika
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