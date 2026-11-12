Marmara\'da etkili lodos Tekirdağ açıklarında 7 şilep ve tankere demir attırdı

Marmara'da etkili lodos Tekirdağ açıklarında 7 şilep ve tankere demir attırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da saatte 50 kilometreye varan lodos deniz ulaşımını aksatıyor; 7 şilep ve tanker kent açıklarında demirli bekliyor. Balıkçılar limada ağ ve teknelerinin bakımını yaparken lodosun 2 gün daha etkili olması bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi.
Pehlivanoğlu, balıkçıların limada ağ ve teknelerinin bakımlarını yaparak mesailerini sürdüreceğini ifade ettti.
Kentte hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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