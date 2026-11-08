CHP\'li Sarıbal, Silivri\'de Şükrü Genç ve tutuklu tedarikçilere tahliye çağrısı yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve tutuklu yaş meyve-sebze tedarikçilerinin bir an önce tahliye edilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i ve tutuklu yaş meyve-sebze tedarikçilerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Sarıbal, Genç'in sağlık sorunlarına ve tutukluluğunun ailesi üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Sarıbal, yaş meyve-sebze tedarikçilerinin tutukluluğunun da ailelerini ve tarımsal ticareti olumsuz etkilediğini söyledi. Tutukluluğun yarattığı tabloyu "sosyal işkence" olarak nitelendiren Sarıbal, "Bir an önce Şükrü Genç'in Sarıyer halkının yanına dönmesini bekliyoruz" dedi.

Yaş meyve-sebze ticareti yapan tutuklu tedarikçilerin durumuna da değinen Sarıbal, bu kişilerin çiftçiden ürün alarak ambalajlama ve depolama yaptığını, ürünleri marketlere, pazarlara ve hallere ulaştırdığını anlattı. Ülkenin farklı yerlerinden gözaltına alınarak Silivri'ye getirilen tedarikçilerin henüz iddianameleri hazırlanmadan cezaevinde bekletildiğini söyleyen Sarıbal, tutuklulukların üretim ve ticaret zincirindeki sonuçlarına dikkati çekti.

Üzüm, elma, portakal ve diğer narenciye ürünlerinin çiftçiden alınmasında ve pazarlanmasında aksamalar yaşandığını belirten Sarıbal, üreticilere yapılması gereken ödemeler ile ihracatın da bu süreçten etkilendiğini vurguladı.

Yaş meyve-sebze sektörünün zor bir alan olduğunu, tutuklu tedarikçilerin bu alanda önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Sarıbal; ailelerin sağlık sorunlarının, çocukların durumunun ve işletmelerin ödeme yükümlülüklerinin de ağır bir mağduriyet yarattığını aktardı.

Sarıbal, tedarikçilerin yargılama ve incelemelerin sürmesine karşı çıkmadıklarını, işlerinin başına dönerek ticari faaliyetlerini devam ettirmek istediklerini belirtti. Tedarikçilerin, yargı süreçlerine katılabileceklerini ifade ederek neden cezaevinde tutulduklarını sorduklarını söyleyen Sarıbal, tahliye çağrısında bulundu.

Cezaevlerinin toplumu sindirme alanı olmaması gerektiğini vurgulayan Sarıbal, yargı süreçleri yürütülürken işlerin engellenmesine tepki gösterdi. Sarıbal, hem Şükrü Genç'in hem de tutuklu yaş meyve-sebze tedarikçilerinin bir an önce tahliye edilmesini istedi.