Yaya geçerken çarpılan 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu felç oldu, ailesi sürücünün serbest kalmasına tepkili - Son Dakika
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Yaya geçerken çarpılan 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu felç oldu, ailesi sürücünün serbest kalmasına tepkili

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Yaya geçerken çarpılan 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu felç oldu, ailesi sürücünün serbest kalmasına tepkili
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Yaya geçerken çarpılan 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu felç oldu, ailesi sürücünün serbest kalmasına tepkili
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İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde 3 Kasım akşamı karşıya geçmek isteyen Ahmet Duran Darendeoğlu'na hızla gelen bir otomobil çarptı. Omuriliğinde travma oluşan 72 yaşındaki adamın tüm vücudu felç kalırken beyninde kanamalar ve vücudunun sol tarafında kırıklar bulunduğu belirtildi. Oğlu Gökhan Darendeoğlu, sürücünün serbest bırakıldığını ve aileye hiç ulaşmadığını söyledi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duran Darendeoğlu'na (72) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Darendeoğlu'nun omurilik zedelenmesi nedeniyle felç kaldığını ve sürücünün serbest bırakıldığını belirten oğlu Gökhan Darendeoğlu, "Bize bir geçmiş olsun demek için bile tenezzül edip ulaşmadılar" dedi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Kasım Salı günü Marmara Mahallesi 240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duran Darendeoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Darendeoğlu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Darendeoğlu'nun tedavisi sürüyor.

OĞLU ANLATTI: TÜM VÜCUDU FELÇ OLDU

Darendeoğlu'nun oğlu Gökhan Darendeoğlu, "Salı günü akşam saat 20.00 sıralarında babam, burada arkamızda görünen çöp kutusunun orada evine gitmek için karşıya geçmek üzere önce sağını ve solunu dikkatlice kontrol ediyor. Herhangi bir araç gelmediğini gördükten sonra karşıya geçmeye başlıyor. Yolun yarısına geldiği sırada sokağın başından hızla gelen bir otomobil, babama çarpıyor. Apar topar babamı hastaneye götürüyoruz. Hastaneye götürdükten sonra polis ekipleri geliyor. Olay yeni yaşandığı ve babamın durumu henüz netleşmediği için hakkında o sırada bir rapor verilemiyor. Bunun üzerine polis ekipleri bilinci açık olsa da ifade verebilecek durumda değil diye rapor tutarak hastaneden ayrılıyor. Bizim düşüncemize göre sanırım nöbetçi savcı da ortada ciddi bir durum olmadığını düşünerek, kazaya neden olan sürücüyü serbest bırakıyor. Şu an babamın omuriliğinde meydana gelen travma ve zedelenme nedeniyle tüm vücudu felç durumda. Beyninde henüz durdurulamayan 3 ayrı kanama var. Sol kolunda, sol bacağında ve sol kalçasında ameliyat gerektirecek seviyede kırıklar mevcut. Beynindeki kanamalar nedeniyle de müdahale ediliyor. Bu kazaya neden olan kişinin insanlıktan nasibini almadığını düşünüyoruz. Bize bir geçmiş olsun demek için bile tenezzül edip ulaşmadılar. Bu kişinin evinde hiçbir şey olmamış gibi rahatça oturmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Duran Darendeoğlu'na otomobilin çarptığı görüldü.

Kaynak: DHA
Beylikdüzü3. SayfaİstanbulMarmaraGüncelKazaSon Dakika

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