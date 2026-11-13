Meteoroloji Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekliyor

Meteoroloji Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Marmara'da bazı illerde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların pazar sabahına kadar sürmesi beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istendi.
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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