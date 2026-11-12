Marmara'da lodos uyarısı: İstanbul'un da olduğu 11 ilde rüzgar saatte 90 kilometreyi bulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Marmara'da lodos uyarısı: İstanbul'un da olduğu 11 ilde rüzgar saatte 90 kilometreyi bulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Marmara\'da lodos uyarısı: İstanbul\'un da olduğu 11 ilde rüzgar saatte 90 kilometreyi bulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Marmara\'da lodos uyarısı: İstanbul\'un da olduğu 11 ilde rüzgar saatte 90 kilometreyi bulacak
Haber Videosu

Lodos, Marmara'da 13 Kasım Cuma sabahından itibaren fırtınaya dönüşerek saatte 90 kilometreye kadar esecek. Meteoroloji, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamını kapsayan 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. Valilik, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşamı etkisini kaybetmesini bekliyor.

Marmara Bölgesi’nde güney ve güneybatı yönlerden esen lodos, bugünden itibaren etkisini artırıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM peş peşe uyarılar yaparak vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin uyarı haritasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale sarı kodla işaretlendi. İstanbul’un 39 ilçesinin tamamı ile Bursa’nın 17 ilçesinin tamamı da uyarı kapsamında yer aldı.

MGM’nin son değerlendirmesine göre rüzgarın Marmara’da bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise rüzgarın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde, saatte 60-90 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

VALİLİKTEN “TEDBİRLİ OLUN” ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada lodosun bugün öğleden itibaren zaman zaman 60-70 kilometreye ulaşacağını bildirdi. Valilik, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

AKOM: FIRTINA CUMARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım tarihli haftalık hava tahmin raporunda kentte rüzgarın perşembe gününden itibaren şiddetini artıracağını duyurdu. Rapora göre lodos cumartesi sabahına kadar fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esecek. AKOM, rüzgar hızının saatte 40-80 kilometre arasında olmasını bekliyor.

AKOM’un raporunda perşembe ve cuma günleri kentte yağış öngörülmezken, 14 Kasım Cumartesi günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

“YARIN 09.00 İLE 15.00 ARASINA DİKKAT”

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da bugün yağış beklenmediğini, rüzgarın zaman zaman saatte 40-50 kilometreye çıktığını söyledi. Tek, fırtınanın yarın daha da kuvvetleneceğini belirterek, “Özellikle yarın saat 09.00 ile 15.00 arasında fırtınanın hızı deniz üzerinde saatte 90 kilometreye kadar ulaşabilir” dedi.

Lodosun güneydeki sıcak havayı bölgeye taşıyacağını ifade eden Tek, İstanbul’da sıcaklıkların yarın ve cumartesi günü 21-22 dereceye kadar yükseleceğini aktardı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Tek, kuvvetli lodos nedeniyle özellikle öğleden sonraki saatlerde Marmara Denizi genelinde feribot seferlerinde iptaller yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hava ulaşımında ise iptalden çok, kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş ve kalkış aralıklarının uzayacağını ve bunun gecikmelere yol açabileceğini belirtti. Deniz ve hava yolunu kullanacak yolculara seferlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

CUMARTESİ SICAKLIK 7-8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hafta sonunda havada sert bir değişim beklendiğini söyleyen Tek, cumartesi öğleden sonra kuzeyden yeni bir soğuk cephenin geçeceğini belirtti. Tek, cephe geçişi sırasında yarım saat içinde metrekareye 30-40 kilogram yağış düşebileceğini, sıcaklıkların ise hızla 7-8 derece birden azalacağını ifade etti.

Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde şimşek, yıldırım ve gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tek, sistemin pazar sabahı İstanbul’u terk edeceğini, ancak gelecek hafta yeni yağışların beklendiğini kaydetti.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM’nin tahminine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Marmara ve Ege’de rüzgarın kuvvetli esmesi, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’nin denizlerinde ise fırtınamsı rüzgar görülmesi öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR

MGM verilerine göre bugün İstanbul’da 21, Bursa’da 24, Çanakkale’de 22, İzmir’de 23, Ankara’da 16, Antalya’da 22, Adana’da 23, Samsun’da 21, Erzurum’da ise 8 derece bekleniyor. İzmir ve Antalya’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale’nin güney ilçelerinde ise sağanak yağış tahmin ediliyor.

İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyorİstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak YağmurHava DurumuCumartesiİstanbulFırtınaFırtınaMarmaraGündemGüncelAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber Evinin çatısında ölü bulundu Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
10:19
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
10:15
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
10:07
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
10:00
COP31’de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
09:55
Casusluk şüphelisi kadını Nvidia patronu Huang ile kendi eşinin tanıştırdığı öne sürüldü
Casusluk şüphelisi kadını Nvidia patronu Huang ile kendi eşinin tanıştırdığı öne sürüldü
09:54
Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor’a 15 milyon euroluk bonservis talebi
Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor'a 15 milyon euroluk bonservis talebi
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:58:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Marmara'da lodos uyarısı: İstanbul'un da olduğu 11 ilde rüzgar saatte 90 kilometreyi bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android