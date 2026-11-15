Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı
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MGM, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar eseceği bildirildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağını belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

MARMARA, KUZEY EGE VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini açıklayan MGM, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA
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