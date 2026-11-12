Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı Marmara bölge şampiyonu oldu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Marmara bölge şampiyonu oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kenti temsil eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, rakiplerini yenerek Marmara bölgesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Takım, bu başarısıyla Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.