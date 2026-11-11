Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi\'nde 102 lideri ağırlayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi\'nde 102 lideri ağırlayacak
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. 95 ülkeden 102 liderin katılımının beklendiği zirvede Erdoğan, Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak. İlk günün teması ise "Sıfır Atık" olacak.

Küresel iklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), dünya liderlerini bir araya getiriyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları, ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere COP31 alanına geldi.

TÜRKİYE 196 ÜLKEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki COP31 alanında düzenlenen konferans, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni buluşturuyor.

COP31'in en önemli etkinliklerinden biri olan Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Program, COP31 alanının Mavi Bölgesi'ndeki en büyük genel kurul salonu olan Anadolu'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

95 ÜLKEDEN 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Altı kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımının beklendiği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflerini, çevre politikalarını ve gelecek dönem vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Liderler de kendi ülkelerinin iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

ZİRVENİN İLK GÜN TEMASI "SIFIR ATIK"

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde "Sıfır Atık" teması ön plana çıkacak. Program kapsamında Türkiye'nin COP31 için hazırladığı tanıtım videoları ve özel klipler gösterilecek.

Anadolu Ateşi ekibi de Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine ait halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren özel bir gösteri sunacak. Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtmayı amaçlayan gösteri, Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla başlayacak.

Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarıyla devam edecek gösteri, tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla sona erecek. Sıfır Atık temasının işleneceği seremonide COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN LİDERLER ANTALYA'DA

Zirveye Avrupa'dan Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya ve Ukrayna'dan lider düzeyinde katılım bekleniyor.

Afrika kıtasından Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Zimbabve'nin zirvede temsil edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

Asya ve Orta Doğu'dan ise Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın katılımı bekleniyor.

Amerika kıtasından Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia; Okyanusya'dan ise Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu da zirveye katılması beklenen ülkeler ve bölgeler arasında yer alıyor.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak - Son Dakika
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