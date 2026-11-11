Gaziantep merkezli 11 ilde silah ticaretine operasyon, 17 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 8 adet şarjör ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.