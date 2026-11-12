İdrar yolunda sorun bulunan kedi "Roma" ameliyatla iyileşti

Gaziantep'te idrar yolunda sorun bulunan 8 yaşındaki "Roma" isimli erkek kediye cerrahi müdahaleyle yeni idrar çıkış yolu oluşturuldu.

Merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan Ali Babat'ın 2018'de sahiplendiği "Scottish Fold" cinsi "Roma" isimli kedi, nisan ayında idrar yolu rahatsızlığı yaşamaya başladı.

Farklı veteriner kliniklerinde tedavi edilmesine rağmen şikayetleri tekrarlayan "Roma", son olarak veteriner hekim İsmail Çağan tarafından muayene edildi.

Yapılan tetkiklerde idrar yolunda daralma ve tıkanıklık tespit edilen kediye literatürde "perineal üretrostomi" adı verilen cerrahi müdahaleyle idrarın vücuttan rahatça atılabilmesi için yeni idrar çıkış yolu oluşturuldu.

Operasyonun ardından iyileşme sürecini tamamlayan "Roma", normal yaşamına döndü.

"Bu tür operasyonlar son çare"

Veteriner hekim İsmail Çağan, AA muhabirine, "Roma"nın rahatsızlığının 2-3 ay arayla tekrarlayan bir tıkanıklık ve genel durum bozukluğu olduğunu söyledi.

Ameliyatı başarıyla tamamlanan kedinin 2-3 haftalık iyileşme sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Çağan, "Mesanenin dışarı açılan kanalındaki dar olan ya da hasar gören kısmı uzaklaştırıp cerrahi operasyonla dişilerdeki gibi yeni bir kanal oluşturuyoruz." dedi.

Bu tür operasyonların son çare olarak uygulandığını ifade eden Çağan, idrar yolu rahatsızlıklarının önlenmesinde doğru beslenme ve erken müdahalenin önemine işaret etti.

Ali Babat ise kedisinin tedavisi için farklı veterinerler gezdiklerini ancak çare bulamadıklarını anlatarak, "Kedinin tedavi süreci 1-1,5 ay civarında sürdü. Şu anda normal yaşamına devam ediyor. Gayet de mutlu bir kedi, onun için de İsmail hocaya ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.