Adana'da otomobilde 4 kilo 750 gram uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da otomobilde 4 kilo 750 gram uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çukurova ilçesi yakınında durdurulan otomobilde torpido arkasına gizlenmiş 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durduruldu.
Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, torpido bölümünün arkasındaki boşluğa gizlenmiş paketlerde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü H.P. (40) ve yanındaki K.A. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin takibe aldıkları otomobili durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yapması ve araca gizlenen uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.
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