Kahramanmaraş\'ta 35 bin fidan dikildi, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri yapıldı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Gaziantep'te de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Kemal Çeber'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 noktada 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Kapıçam Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı ve gelecek nesillere daha yeşil, yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen fidan dikim töreni, üniversitenin Yeşilyurt yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, orman varlığının artırılmasının gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını belirterek, 2026 yılı ağaçlandırma programı kapsamında 5 bin 500 hektar alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Emre Urhan, protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin de aralarında bulunduğu farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşlar bir araya geldi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte dikilen 2 bin fidana can suyu verildi.

Kilis

Kilis merkeze bağlı Acar köyü mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, sadece fidan dikmediklerini, aynı zamanda geleceklerine sahip çıktıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Kalaylı, protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılarla birlikte fidan dikti.

Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Ayyıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.