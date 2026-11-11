Gaziantep Nurdağı\'nda Kore gazisi İbrahim Cücük, 94 yaşında askeri törenle toprağa verildi

Gaziantep Nurdağı'nda Kore gazisi İbrahim Cücük, 94 yaşında askeri törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Nurdağı'nda 94 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük, Yeniceli Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi. Törene yakınları, kaymakamlar, Garnizon Komutanı ve vatandaşlar katıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Cücük için Yeniceli Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından askeri tören düzenlendi.
Törene, Cücük'ün yakınları, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Allüşoğulları, Garnizon Komutanı Topçu Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, askeri ve mülki idare amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Cücük'ün naaşı, Yeniceli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA
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