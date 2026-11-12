Başsavcılık okul saldırısında 11 görevliye soruşturma izni verilmemesine itiraz etti

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti. 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesine tepki gösteren mağdur ailelerinin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, "Yetki var ama sorumluluk yok anlayışının ta kendisidir" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin, aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermezken, 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verdi.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Valiliği tarafından, 11 kamu görevlisi hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararına itiraz etti.

Başsavcılığın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine yaptığı başvuruda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirmede, söz konusu kamu görevlilerinin soruşturma konusu olayın yaşanmasında ihmal ve kusurlarının olduğu, bahse konu kamu görevlilerinin olaydan önce gerekli tedbirleri almadıkları ve gerekli bildirimleri yapmadıkları, bu nedenle isimleri belirtilen kamu görevlileri hakkında soruşturma işlemleri yapılması gerektiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık, Kahramanmaraş Valiliği'nin soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılarak, 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

"TEK BİR YETKİLİ BİLE İSTİFA ETMEDİ, SORUMLULUK ÜSTLENEN TEK BİR KİŞİ ÇIKMADI"

Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Cinkara, şunları kaydetti:

"Hayatına son verilen o pırıl pırıl, ülkesine ve vatanına bağlı, gelecekte bu ülkeye büyük hizmetler edecek başarılı yavrularımızın acısını yüreğimizde hissedip her birinin hesabını ortak bir vicdanla sormazsak, bu ülkenin geleceğini inşa edecek evlatlarımızı da adaletsizliğin ve ihmallerin kurbanı vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve kızımız Almina Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği bu vahim silahlı saldırıda, okulun yapıldığı günden bu yana yaklaşık 22 yıldır yangın merdiveninin bile bulunmadığından habersiz olan il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin sorumluluklarının araştırılmasına dahi müsaade edilmemesi, 'yetki var ama sorumluluk yok' anlayışının ta kendisidir.

Her hafta Vali huzurunda il asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlenir. Şanlıurfa'daki olay sonrası olağanüstü toplanılıp şehirde ilave güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığına dair sorularımızın ve hiçbir sorunun cevabı bulunmazken, okula silahla girişin önlenemediği, üstelik saldırı başladıktan ve onlarca mermi sesi duyulduktan sonra bile yukarı çıkıp müdahale eden tek bir polisin olmadığı, çocuğu etkisiz hale getirenin sivil vatandaş olduğu bu tabloda, evlatlarımız adeta kaderine terk edilmiştir.

"SORUMLULUK ÜSTLENEN TEK BİR KİŞİ ÇIKMADI"

Bir devlet okulunda Türkiye'nin en büyük trajedilerinden biri yaşanmışken, il emniyetten ve il milli eğitimden sorumlu vali yardımcıları dahil tek bir yetkili bile istifa etmemiş, sorumluluk üstlenen tek bir kişi çıkmamıştır.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığımızın da haklı olarak bizimle birlikte itiraz ettiği bu dosyada, Valilik kararı sorumluluğu sadece dört kişiyle sınırlandırmış, üst kademeyi koruyarak diğer 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermemiştir.

Mevcut rehberlik kayıtları ve TBMM Araştırma Komisyonu tutanaklarındaki somut beyanlar ihmalleri açıkça ortaya koyarken, eksik incelemeye dayalı bu ret kararı cezasızlık algısını pekiştirmektedir. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması, çocuklarımızın hesabının sorulması ve adaletin tecelli etmesi için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığımız itirazımızın kabul edileceğine inancımız tamdır."