Karaca, MEB bütçe görüşmesinde Tekin\'e MESEM\'deki çocuk ölümlerini sordu

(TBMM) - EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Bu Meclis'te sizin bize parmak sallamaya hakkınız yok. Siz bu ülkenin çocuklarının çocukluklarını, hayatlarını, geleceklerini çalanlarsınız. Bu ülkenin çocuklarının geleceği yoksa size de huzur yok Yusuf Tekin, size huzur yok" ifadesini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerini sıraladı.

"Yusuf Tekin burada bize bir bütçe sunumu yapmadı. Baştan aşağı ideolojik bir metin okudu. Meclis'te hesap vermeye gelip vekillerle dalga geçeceğinize şuna cevap vermenizi bekliyoruz biz sizden. Bir öğrenci öldüğünde uyuyabiliyor musunuz peki? Gerçekten üzülüyor musunuz? Yoksa tek derdiniz muhalefetin bunu gündem etmesi mi oluyor? Bakın, biz size üç yıldır burada sizin onayınızla yaşanan ölümleri anlatıyoruz. Değil geri adım atmak, her gün bu ölüm yoluna birkaç kişi daha ekliyorsunuz" diyen Karaca, şöyle konuştu:

MESEM'Lİ ÇOCUKLARIN ÖLÜMLERİNİ HATIRLATTI: NE MÜNFERİTİ ALLAH AŞKINA

"Halil İbrahim Yaz, MESEM'deki ilk saatinde inşaatın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Ailesine haber bile verilmedi. Morgun önünde her cenazenin yüzünü açıp baktılar. 'Bizim çocuğumuz mu acaba?' diye. Halil İbrahim'in ailesi size başarı belgelerini, takdir belgelerini gönderdi, getirdim. Şu söylediklerimdeki her bir kelime, milli eğitimden sorumlu bir bakanın aslında yerin dibine sokulması gereken sözler. Ama siz bize doğru bile bakmıyorsunuz Yusuf Tekin. 'Münferit' lafını çok seviyorsunuz. Ama bal gibi biliyorsunuz, Halil İbrahim'in ölümünün münferit olmadığını. İskenderun'da resmi tatil günü 1 Mayıs'ta çalıştırılan 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğinde, Mahir'in okul yerine iş yerine gittiğinde 'yok' yazılmadığı da ortaya çıkmış oldu. İş yeri sahibinin avukatı nasıl beyanda bulundu, savunmada bulundu biliyor musunuz? 'Zaten günde altı işçi ölüyor' dedi. Cesaret vermişsiniz. Tahliye edildi failler. Urfa'da işkence edilerek öldürülen 15 yaşındaki Muhammed Kendirici'nin çalıştığı marangoz atölyesinde yetişkin tek bir işçi yok Yusuf Tekin. Beş çocuk çalışıyor o atölyede ve aile, davadan vazgeçsinler diye tehdit edildi. Münferitmiş. Ne münferiti Allah aşkına? Siz devletin bütün aygıtlarıyla bu cinayet düzenini organize bir şekilde işletiyorsunuz.

"MESEM'LİLER HERGÜN DAYAK YİYOR"

Aile Bakanlığı, yurtlarda kalan çocukları; Adalet Bakanlığı, hapishanelerdeki çocukları MESEM'e yönlendiriyor. Diyanet camilerde hutbe okutuyor. En büyük suç ortağı Çalışma Bakanlığı. Ulusal İstihdam Stratejisi'nin 3. Dönem İzleme Raporu'nda meslek liseleri için piyasanın ihtiyaçları ışık hızıyla giderilmiş ama öğrencilerin can sağlığı için alınması gereken tedbirlerde iki yılda bir tek işlem yapmamışsınız. Sizin bakanlık olarak yapmadığınız araştırmayı Emek Gençliği yaptı. MESEM'li çocukların yüzde 91'i haftanın 5 ya da 6 günü çalışıyor. Yüzde 1,7'si haftanın 7 günü çalışıyor, 7 günü. Bir gün bile dinlenmeden. Her üç çocuktan biri 11-12 saat, neredeyse yarısı 9-10 saat çalışıyor. Her 10 MESEM'liden 6'sı en az bir kere yaralanmış. Aralarında haftada en az bir kez iş kazası geçirenler, ayda iki kez, üç kez yaralandığını söyleyenler var. Bakın, daha vahim bir şey var burada. İş kazası geçirdiğinde yasal kurumlara, okula, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurur musunuz diye soruyorlar. Sadece yüzde 2,8'i 'Evet, başvururum' diyor. Yüz binlerce MESEM'li her gün dayak yiyor, küfür işitiyor. Ve şunu sormak istiyorum, cevap bekliyoruz.

"KİNDAR, DİNDAR NESİL DİYE OKULLARI CİNAYET MAHALLİNE DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ"

MESEM'li çıraklarla kayıt dışı çocuk işçiler arasında ne fark var Yusuf Tekin? Biz size söylüyorum, hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Siz Maarif'ten, erdemden, değerden bahsediyorsunuz. Değer, bir çocuğun okula karnı tok gitmesidir. Bakanı eleştirdi diye gençlerin tutuklanmamasıdır. Erdem, sömürüye, zorbalığa karşı durmaktır. Adalettir. Siz gençlerin ortak değeri oldunuz Yusuf Tekin. Ailesi hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu ülkenin çocukları, gençleri doğusuyla, batısıyla sizin adınız geçtiğinde öfkeyle doluyor. Hiçbirini umursamadığınız gibi. Kindar, dindar nesil diye diye okulları da cinayet mahalline dönüştürdünüz. Çekmeköy, Maraş, Manisa, Başakşehir... Bakın, Maraş'ta bir rehber öğretmeni, bir de müdürü suçlu ilan edip sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Bu katliamda sizin bürokratlarınızın hiçbir suçu yok.

Bunlar Değer-Erdem-Eylem projenizin gerçek çıktıları. Satırlarla, palalarla okullarda öğrenci kovalayan ülkü ocaklarıyla imzaladığınız protokolün işte tam olarak sonucu bu. Şimdi siz geldiniz, aşık düçari'ye bulaştınız burada. Sayenizde memlekette artık hiç kimseye yer yok. Osmanlıcaya meraklısınız Yusuf Tekin. Bağdatlı Ruhi'den vereyim ben size:

'Süfi ki riya ile ider kendüyi mevsüf

Evkat-i şerifi ola taklid ile masruf

Minberde hatib ola vü mahfilde muarrif

Ar eylemeye olduğuna cehl ile ma'ruf'

Bu Meclis'te sizin bize parmak sallamaya hakkınız yok. Siz bu ülkenin çocuklarının çocukluklarını, hayatlarını, geleceklerini çalanlarsınız. Bu ülkenin çocuklarının geleceği yoksa size de huzur yok Yusuf Tekin, size huzur yok."

KARACA İLE MHP'Lİ KARAKAYA ARASINDA "ÜLKÜ OCAKLARI TARTIŞMASI"

Komisyona ara verildiği esnada MHP Ankara Miletvekili Mevlüt Karakaya, muhalefet sıralarına doğru geldi.

Sevda Karaca'ya seslenen Karakaya, "57 yılın bir eğitim ve kültür vakfı olan şanlı geçmişi olan bir vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı'yla kendi alanıyla ilgili bir protokol imzalanması, kurslar düzenlemesi kadar normal bir şey yok. Ülkü ocaklarının adını bir suçmuş gibi göstermenizi... Şu salonda yarıya yakını belki ocaklardan çıkıp gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokole niye itiraz ediyorsun?" diye konuştu.

Bunun üzerine Karaca, "Bizim de gençlik kollarımız var" dedi.

Tartışmaya TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile DEM Parti milletvekilleri de dahil oldu.