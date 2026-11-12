Gaziantep\'te 35 erkek arasındaki tek kız öğrenci Arjin Erdaş robot kodlamayı başardı

Gaziantep'te 35 erkek öğrencinin bulunduğu Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde eğitim gören 15 yaşındaki Arjin Erdaş, atölyedeki çalışmaları ile yaşıtlarına örnek oluyor.

Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 15 yaşındaki Arjin Erdaş, çevresindekilerin "Bu erkek işi, senin ne işin var burada" şeklindeki sözlerine rağmen öğretmen babasının tavsiyesi üzerine Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü'nü tercih etti. Atölyede 35 erkek öğrenciyle birlikte eğitim alan Erdaş, başlangıçta karşılaştığı tepkiler ve olumsuz yorumlara rağmen kararından vazgeçmedi. Elektronik sistemler, otomasyon ve robotik kodlama alanında kendisini geliştiren Erdaş, öğrendiği bilgileri uygulamaya dökerek kendi elleriyle robot kodlamayı başardı. Erkek mesleği olarak görülen bir alanda eğitim almanın kendisi için engel olmadığını gösteren Erdaş, mesleğe olan ilgisiyle hem arkadaşlarına hem de kendisini küçümseyenlere örnek oldu. Teknolojiye ve üretime duyduğu ilgiyle gelecekte de bu alanda çalışmalar yapmayı hedefleyen Erdaş, yaşıtlarının da örnek oluyor.

"Babamın tavsiyesi üzerine otomasyon bölümünü tercih ettim"

Bölümü nasıl tercih ettiğini anlatan Arjin Erdaş, "Babam bu okulda öğretmenlik yapıyordu. Otomasyon bölümünü o önerdi ve 'işte böyle bir bölümde makine falan var' dedi. Çok hoşuma gitti. Gelmek ve kaydolmak istedim. Hem bölümde kız öğrenci de yokmuş. Meslek açısından çok fazla önyargı var. 'Kızlar yapamaz, bu işi erkekler yapar' diye düşünüyorlar. Burada lehim yapmayı, motorun iç yapısını, robot kollarını öğreniyoruz. Makineler ve elektrikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elektrik kablolarını bağlamayı da öğreniyoruz" dedi.

"Bir kızın başarabileceğini göstermek istiyorum"

35 erkeğin içerisinde eğitim gördüğünü ve kızların da başarabileceğini göstermek istediğini söyleyen Erdaş, "Organize Sanayi Bölgesi sayesinde gelebildim. Müdürümüz, kız öğrencilere destek verildiğini, Organize Sanayi Bölgesi'nin bu konuda destek sağladığını babama söylemişti. Babam da bu konuda bana destek çıktı. Ben de bu bölüme geldim. Günüm güzel geçiyor. Ara sıra zorlandığım oluyor. Bazı günler bölüm derslerinde zorlanıyorum. Anlamadığım konular olduğunda erkek öğrencilere soramadığım için zorlandığım da oluyor. Ama vazgeçmiyorum. Bir kızın başarabileceğini göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Dikkatli ve detaylı çalışabilecek insanlara ihtiyaç var"

Kız öğrencilerin ve kadınların daha detaylı çalıştığını dolayısıyla kadınların bu işi daha iyi yapabileceklerini söyleyen Erdaş, hedeflerinden de bahsederek, "Bence bu, kız öğrencilerin de yapabileceği bir meslek. İş detaylı olduğu için daha dikkatli ve detaylı çalışabilecek insanlara ihtiyaç var. Kadınların daha detaylı çalıştığını düşünüyorum. Bu nedenle kadınlar da bu mesleğe yönelebilir. Ayrıca bu bölümün geleceği çok fazla. Makine, elektrik, elektronik ve yazılım olmak üzere dört alanı kapsıyor. Üniversite okumak isteyenler bu dört alandan birine yönelebilir. Ben de liseyi bitirdikten sonra elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bir kız öğrenci olsa dahi tüm erkek öğrenciler saygılı oluyor"

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğretmeni Fulya Yıldırım ise "Endüstriyel otomasyon, elektrik, makine, elektronik ve yazılım bölümlerinin birleşmesinden oluşan bir alandır. Makinelerin akıllandırılmasını sağlayan bir bölümdür. 35 erkek öğrencinin içerisinde bir tane de olsa kız öğrencinin bulunması, o ortamın farklı bir hale gelmesini sağlıyor. Kız öğrencinin varlığı sayesinde erkek öğrenciler için daha saygılı bir eğitim ortamı oluşuyor. Konuşma şekillerini bile değiştiriyor açıkçası. Bir kadına nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Bu açıdan oldukça iyi" diye konuştu.