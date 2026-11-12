Gaziantep İslahiye\'de İlçe Müftülüğü, öğrencilere sıcak çorba ikram etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, vize sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesi'nde sıcak çorba ikram edildi.

İslahiye İlçe Müftülüğü, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü ve KYK Manevi Rehberliği tarafından organize edilen programda, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olunması amacıyla GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde stant kuruldu.

Program kapsamında öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunulurken, İlçe Müftüsü Mustafa Demir gençlerle sohbet etti.

Öğrencilere derslerinde başarı dileyen Demir, gençlerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak, gönüllerine dokunmak ve ilçenin misafiri olan öğrencilerin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.