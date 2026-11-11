Gaziantep’te aracın çarptığı 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
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Gaziantep’te aracın çarptığı 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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Gaziantep’te aracın çarptığı 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 16 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Yağmur Sayan'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Sayan, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Yağmur Sayan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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