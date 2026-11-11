Gaziantep'te ekim ayındaki jandarma operasyonlarında 125 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te ekim ayındaki jandarma operasyonlarında 125 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep\'te ekim ayındaki jandarma operasyonlarında 125 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te jandarmanın Ekim ayında düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 527 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ekim ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan bin 527 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıslardan 125'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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