Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu\'nun ekibiyle yola devam etmeyecek

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu'nun ekibiyle yola devam etmeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Belözoğlu ve ekibine emek ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek yeni kariyer dönemlerinde başarılar dilendi.
İSTANBUL, KASIMPAŞA'DA ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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