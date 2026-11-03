Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu\'nun ekibiyle yola devam etmeyecek

İSTANBUL, KASIMPAŞA'DA ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.