Gaziantep FK\'de Orhan Ak, 2-0\'lık yenilgi sonrası istifa sorusuna gelişme yok dedi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Orhan Ak, Kasımpaşa maçının ardından, "Maalesef çok kötü bir akşam geçirdik, ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık" derken istifa beklentisi ile ilgili soruya ise, "İstifa ile ilgili şu an gelişme yok, her şey çok sıcak" şeklinde cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 20'ye yükseltti. Ligde üst üste 6. mağlubiyeti alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, kötü gidişat için çok üzgün olduklarını söyledi. Ak, "Maalesef çok kötü bir akşam geçirdik. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Üçüncü dakikada harika bir vuruşla öne geçti Kasımpaşa. Daha sonra gelen penaltı ile hiç beklemediğimiz bir senaryo ile karşılaştık. Bugün camiamızı ve taraftarlarımızı çok üzdük. Bugün bir kırılma bekliyorduk ama olmadı maalesef. Hafta boyunca maça çok iyi hazırlandık ama başarılı olamadık. Durum değerlendirmesi yaparak karar vereceğiz. Önümüzde 5 maç ve 15 puan var. Ligin ilk yarısına kadar alabildiğimiz kadar puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli arada toparlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstifa ile ilgili şu an gelişme yok, her şey çok sıcak"

İstifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Orhan Ak, "İstifa ile ilgili şu an gelişme yok. Her şey çok sıcak. Önümüze bakıyoruz. Bunun genel değerlendirmesi yaparız. En kolayı bırakıp gitmek. Bunun değerlendirmesini yapar ve sonrasında gerekli açıklamaları yaparız" şeklinde konuştu.