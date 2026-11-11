Bilecik Bozüyük'te umre yolcuları dualar ve hayır temennileriyle uğurlandı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te umre yolcuları dualar ve hayır temennileriyle uğurlandı

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Bilecik Bozüyük\'te umre yolcuları dualar ve hayır temennileriyle uğurlandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, Kasımpaşa Camii önünde dualarla uğurlandı. İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak'ın dua ettiği programa aileler ve yakınlar katıldı; yolcular hayır temennileriyle yola çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar, dualar ve hayır temennileri eşliğinde uğurlandı.

Umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar için Kasımpaşa Camii önünde uğurlama programı düzenlendi. Umre yolcularının aileleri ve yakınlarının da katıldığı programda manevi ve duygu dolu anlar yaşandı. Programda İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak tarafından umre yolcuları için dua edildi. Vatandaşların yolculuklarının hayırlı geçmesi, sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirerek sevdiklerine kavuşmaları temennisinde bulunuldu. Yapılan duanın ardından umre yolcuları, yakınlarının vedaları ve hayır duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İHA
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