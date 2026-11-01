Kasımpaşa, Beşiktaş\'ın korkulu rüyası oldu

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın korkulu rüyası olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2 tamamladı. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMADI
Siyah-beyazlılar maça iyi başlayıp 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan sadece 1 puanla ayrıldı.
SON 7 MAÇTA SADECE TEK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısındaki son performansları da gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Rakibine karşı oynanan son 7 karşılaşmada 3 beraberlik alan Beşiktaş, 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?