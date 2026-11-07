Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu: Hollandalı Alfred Schreuder ile sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu: Hollandalı Alfred Schreuder ile sözleşme imzalandı

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Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu: Hollandalı Alfred Schreuder ile sözleşme imzalandı
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Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Kasımpaşa, 54 yaşındaki Alfred Schreuder ile anlaştı. Daha önce Ajax, Hoffenheim ve Club Brugge'ü çalıştıran, son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'a yardımcılık yapan Hollandalı çalıştırıcı, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki törenle imzayı attı.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine getirilen Alfred Schreuder için imza töreni gerçekleştirdi.

KEMERBURGAZ'DA İMZA TÖRENİ

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder'i getirdi. 54 yaşındaki çalıştırıcı için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ve yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

NAGELSMANN'IN YARDIMCISIYDI

Kariyerinde son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Alfred Schreuder, Vitesse ve Barcelona'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Club Brugge, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta teknik direktör olarak çalışan Hollandalı teknik adam, Ajax, Hoffenheim ve Twente'de hem yardımcı antrenörlük hem de teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Kaynak: İHA
Julian NagelsmannCeyhun KazancıEmre BelözoğluKasımpaşaAlmanyaSporCEOSon Dakika

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