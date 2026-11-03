Kasımpaşa'nın hocası Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kasımpaşa'nın hocası Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile teknik direktörlük için anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa\'nın hocası Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile teknik direktörlük için anlaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük için Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'yla her konuda anlaşma sağlandı. Tarafların bugünkü görüşmesinin olumlu geçtiği belirtilirken, 46 yaşındaki teknik adamın kısa sürede resmen duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, şu an Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında bugün yapılan görüşme olumlu neticelendi.

Fenerbahçe'de 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Emre Belözoğluİsmail KartalFenerbahçeKasımpaşaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Melek Erkan Melek Erkan:
    Emre keşke sezon başı gelseydi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
50 metrelik uçuruma yuvarlandı Son hali böyle görüntülendi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 20:26:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Kasımpaşa'nın hocası Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android