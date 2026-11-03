Kasımpaşa\'nın hocası Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile teknik direktörlük için anlaştı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, şu an Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında bugün yapılan görüşme olumlu neticelendi.

Fenerbahçe'de 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.