Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 geride tamamladı

Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 geride tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası, konuk takım Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Kaynak: İHA
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