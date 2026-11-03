Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart'ı yenemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart'ı yenemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart\'ı yenemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray U19 ile Stuttgart U19, UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı ve mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray'ın Berat Luş ve Arda Tagay ile iki kez öne geçtiği maçta, Stuttgart Brayan Kenmoe ve Enis Redzepi'nin golleriyle eşitliği sağladı.

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

GALATASARAY ÜSTÜNLÜKLERİNİ KORUYAMADI

Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti ancak Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile skora denge getirdi. Sarı-kırmızılılar, 73. dakikada Arda Tagay ile yeniden öne geçti. Son anlarda baskısını artıran Stuttgart, 87. dakikada Brayan Kenmoe'nin attığı golle skoru yeniden eşitledi. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise 4 puana ulaştı. Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayKasımpaşaStuttgartGençlikFutbolSporSon Dakika

Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün iddiasına ilk kez yanıt verdi Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:02:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart'ı yenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android