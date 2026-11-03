Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart\'ı yenemedi

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

GALATASARAY ÜSTÜNLÜKLERİNİ KORUYAMADI

Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti ancak Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile skora denge getirdi. Sarı-kırmızılılar, 73. dakikada Arda Tagay ile yeniden öne geçti. Son anlarda baskısını artıran Stuttgart, 87. dakikada Brayan Kenmoe'nin attığı golle skoru yeniden eşitledi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise 4 puana ulaştı. Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.