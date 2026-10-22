İzmir Ödemiş'te narkotik operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'te narkotik operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi

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İzmir Ödemiş\'te narkotik operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

(İZMİR) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik ilçede yapılan operasyonda, 7 kilo 671 gram esrarın yanı sıra 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir Ödemiş'te narkotik operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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