İzmir Ödemiş\'te narkotik operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar ele geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik ilçede yapılan operasyonda, 7 kilo 671 gram esrarın yanı sıra 5 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.